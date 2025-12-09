Una combinación sencilla, segura y económica conquista los hogares: el vinagre y el agua oxigenada se vuelven aliados poderosos. (Fuente: IA)

Desde la pandemia, la manera de limpiar la casa dio un giro. Hoy, cada vez más personas eligen fórmulas naturales y económicas para mantener sus espacios libres de virus, hongos y bacterias sin gastar de más ni usar productos agresivos.

Una de las combinaciones favoritas es la mezcla de vinagre de manzana y agua oxigenada. Ambos ingredientes, presentes en casi cualquier hogar, ofrecen un poder de limpieza similar al de los desinfectantes comerciales, pero sin el olor intenso ni los químicos irritantes.

¿Por qué funciona esta mezcla?

El vinagre de manzana posee propiedades antimicrobianas gracias a su ácido acético, que actúa como un agente natural contra la suciedad y los gérmenes.

Se obtiene a partir de manzanas fermentadas y se utiliza desde hace décadas en tareas de limpieza doméstica .

La combinación permite mantener sus espacios libres de virus, hongos y bacterias. (Fuente: archivo)

El agua oxigenada, o peróxido de hidrógeno, funciona como un potente desinfectante y oxidante. Juntos, ambos líquidos crean una solución que puede eliminar bacterias como Salmonella o E. coli presentes en superficies de cocina, baño o zonas de contacto frecuente.

El paso a paso para preparar el desinfectante casero

Para aplicar correctamente esta fórmula, se recomienda preparar dos botellas con atomizador diferentes:

En la primera botella, colocar dos cucharadas de agua oxigenada al 3%. En la segunda, agregar dos cucharadas de vinagre de manzana. Rociar primero con el agua oxigenada y luego con el vinagre. Finalizar pasando un paño seco y limpio para eliminar restos. Este método puede usarse en pisos, mesadas, picaportes y superficies donde se concentran gérmenes.

El truco casero permite desinfectar al instante. (Fuente: archivo)

Precauciones importantes sobre la mezcla milagrosa

Aunque es segura para la mayoría de las superficies, no debe aplicarse sobre mármol. Su acidez puede deteriorar los materiales porosos. En cambio, es perfecta para limpiar granito, cuarzo, cerámica o acero inoxidable.

También es importante no mezclar ambos líquidos en una sola botella. La reacción química entre ellos disminuye su eficacia. Aplicarlos por separado y en el orden correcto es lo que garantiza un resultado efectivo y duradero.

Ventajas frente a otros productos

Este desinfectante casero resulta no tóxico, no deja olores fuertes y puede usarse sin riesgo en hogares con niños o mascotas. Además, devuelve el brillo natural a las superficies, convirtiéndose en una alternativa ideal para quienes buscan limpieza profunda y sustentable al mismo tiempo.