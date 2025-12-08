Gustavo Petro confirmó la histórica compra de 17 aviones de guerra Gripen a Suecia que reemplazará a la vieja flotilla de aviones Kfir.

Adiós Estados Unidos, Rusia y China: dos naciones latinoamericanas están a punto de conquistar la economía global y las coaliciones internacionales para siempre

Se confirmó la compra de aviones de guerra Gripen a Suecia, un acuerdo que forma parte del proceso de modernización de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Aunque el contrato fue firmado en 2025, su implementación se proyecta a varios años, con entregas escalonadas que permitirán renovar progresivamente la flota de combate del país. Los modelos adquiridos corresponden a la línea Gripen E/F, considerada una de las más avanzadas de la región.

Con el anuncio oficial, comenzó también la planificación de los cronogramas técnicos, las capacitaciones y el soporte logístico requerido para operar los nuevos sistemas. Este tipo de adquisiciones incluye entrenamiento, mantenimiento especializado y acuerdos de cooperación entre ambas naciones.

La compra se venía evaluando desde hacía más de una década, y finalmente se consolidó tras múltiples revisiones financieras y técnicas. El Gobierno explicó que el proyecto tendrá una ejecución gradual, con pagos distribuidos y estrictos controles de supervisión.

Entre 2026 y 2032, Colombia comenzará a recibir los nuevos cazas, en un proceso que dependerá de las fases de fabricación, pruebas, certificación y entrega establecidas por Saab, la empresa sueca fabricante del Gripen.

La compra de los aviones Gripen se venía evaluando desde hacía más de una década. (Fuente: archivo) Saab

Atención: cuándo llegarán los aviones Gripen a Colombia

De acuerdo con el cronograma divulgado tras la firma del contrato, las primeras unidades del Gripen E/F están previstas para entregarse a partir de 2026, mientras que los últimos aviones llegarán en 2032. Este esquema escalonado permite ajustar infraestructura, entrenar pilotos y adaptar bases aéreas sin interrumpir la operación actual.

La incorporación de estos modelos permitirá reemplazar gradualmente a los Kfir, cuya vida útil se encuentra en su fase final. Las autoridades han señalado que los nuevos sistemas mejorarán capacidades de defensa, vigilancia y respuesta ante amenazas aéreas.

Características y alcance del acuerdo con Suecia

El contrato incluye no solo aeronaves, sino también sistemas de radar, armamento compatible, repuestos, capacitación y soporte técnico a largo plazo. Saab ha destacado que el Gripen E/F es un caza de última generación que combina bajo costo operativo con alta maniobrabilidad y tecnología avanzada.

Además del aspecto militar, el acuerdo contempla cooperación industrial y transferencia de conocimientos. Aunque los detalles varían según cada fase, Colombia busca fortalecer capacidades locales para mantenimiento y soporte técnico en los próximos años.

Qué incluye el paquete de entrega

Según lo informado, el proyecto abarca: