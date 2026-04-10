Los resultados de la Lotería de Bogotá ya están disponibles para quienes participaron en el sorteo. Los números ganadores de esta jornada ofrecen una nueva oportunidad para los colombianos que procuran cambiar su vida con un golpe de suerte. Durante el sorteo del jueves, 9 de abril de 2026, las cifras ganadoras del Premio Mayor de $ 14000 millones, de la serie 164, fueron 6127. La Lotería de Bogotá, conocida como "la que más billete da", ha dado a conocer cuáles fueron los últimos números ganadores en cada una de las categorías. Estos son los siguientes: Las cifras de los Premios Secos de 50 millones de pesos son: Por su parte, las cifras ganadoras de la quinta categoría de Premios Secos de 20 millones de pesos son las siguientes: Por último, los números ganadores del premio de 10 millones de pesos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que las cifras compartidas son de carácter informativo y, en caso de duda o inconsistencia, los únicos datos válidos son los publicados por el acta oficial del sorteo. El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar precisó que los sorteos de la Lotería de Bogotá tienen lugar cada jueves a las 22.25 horas, aunque estos tendrían la posibilidad de sufrir tardanzas por diferentes motivos. Asimismo, el Decreto 3034 de 2013 indica que, si concuerda con un día festivo, se llevará a cabo en otra fecha de la semana. El artículo 12 de la Ley 1393 de 2010 establece que el afortunado podrá presentar el billete de juego para su posterior cobro en un plazo máximo de un año a partir de la fecha del sorteo. Por otro lado, los participantes que tengan que reclamar un premio adicional (Lanzamiento adicional, Raspa y Gana) deben presentar el recibo de juego para su pago, en un periodo máximo de tres meses, ya que vencido ese término opera la prescripción extintiva del derecho. Para prevenir la ludopatía, es esencial establecer límites en el tiempo y dinero dedicados a los juegos de azar. Controla tus actividades y busca opciones de entretenimiento sin apuestas. Si el juego se convierte en un problema, busca ayuda. En Colombia, puedes contactar a Jugadores Anónimos para recibir apoyo. Escríbenos a contactenos@jugadoresanonimoscolombia.org o llámanos a los teléfonos 3115254239, 3205446642 y 3017633314. No estás solo, hay recursos disponibles para ti.