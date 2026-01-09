Los resultados de la Lotería de Bogotá ya se pueden consultar por aquellos que fueron parte del sorteo. Los números ganadores de este evento brindan una nueva chance para aquellos que desean cambiar su vida con un poco de suerte.

Durante el sorteo del jueves, 8 de enero de 2026, las cifras ganadoras del Premio Mayor de $ 14000 millones, de la serie 449, fueron 2661.

La Lotería de Bogotá, conocida como "la que más billete da", ha dado a conocer cuáles fueron los últimos números ganadores en cada una de las categorías. Estos son los siguientes:

Premio Mayor: 2661, serie 449

Mega Gordo de $ 500 millones: 1452, serie 346

Súper Gordo de $ 250 millones: 7392, serie 4.

Premios de $ 50 millones

Las cifras de los Premios Secos de 50 millones de pesos son:

N° 753, serie 450

N° 8944, serie 290

N° 3818, serie 263

N° 3623, serie 139

N° 7890, serie 187

Premios de $ 20 millones

Por su parte, las cifras ganadoras de la quinta categoría de Premios Secos de 20 millones de pesos son las siguientes:

4492, serie 451

2068, serie 141

5246, serie 422

3683, serie 194

8149, serie 291

7728, serie 63

1488, serie 158

7612, serie 256.

Premios de $ 10 millones

Por último, los números ganadores del premio de 10 millones de pesos son los siguientes:

8597, serie 67

2144, serie 337

4594, serie 373

99, serie 84

3760, serie 325

4774, serie 395

4033, serie 456

5022, serie 199

8936, serie 269

8528, serie 311.

Un dato a tener en cuenta es que las cifras compartidas son de carácter informativo y, en caso de duda o inconsistencia, los únicos datos válidos son los publicados por el acta oficial del sorteo.

¿Cuándo se juega la Lotería de Bogotá?

El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar detalló que los sorteos de la Lotería de Bogotá se realizan todos los jueves desde las 22.25 horas, aunque podrían demorarse por distintas circunstancias. Además, el Decreto 3034 de 2013 establece que, de caer en día festivo, se celebrará otro día de la semana.

¿Dónde y cómo cobro un premio de la Lotería de Bogotá?

La Lotería de Bogotá aclaró que los premios menores a seis salarios mínimos se podrán cobrar en las loterías y puntos de venta oficiales, pero sobrepasado ese monto se tendrá que acudir a la oficina ubicada en la dirección carrera 32 A # 26 – 14 Bogotá con la siguiente documentación:

Boleto o fracción original

Fotocopia de la cédula de ciudadanía

Consentimiento donde se valide o solicite le sea consignado el premio a determinada cuenta bancaria o cheque

En el caso de que se le consigne el premio, se debe anexar certificación bancaria donde se certifique que la cuenta está activa

Llenar el formato de Identificación de Ganadores.

Recomendaciones para los apostadores

Para prevenir la ludopatía, es esencial fijar límites claros en el tiempo y dinero que se dedica a los juegos de azar. Controla tus gastos y busca actividades que te ofrezcan satisfacción sin necesidad de apostar.

Si percibes que el juego se está transformando en un problema, no dudes en buscar ayuda. Es importante actuar a tiempo para evitar consecuencias negativas.