Los resultados de la Lotería de Bogotá ya se pueden consultar por aquellos que fueron parte del sorteo. Los números ganadores de este evento brindan una nueva chance para aquellos que desean cambiar su vida con un poco de suerte.
Durante el sorteo del jueves, 8 de enero de 2026, las cifras ganadoras del Premio Mayor de $ 14000 millones, de la serie 449, fueron 2661.
Lotería de Bogotá: los resultados del sorteo del jueves, 8 de enero de 2026
La Lotería de Bogotá, conocida como "la que más billete da", ha dado a conocer cuáles fueron los últimos números ganadores en cada una de las categorías. Estos son los siguientes:
- Premio Mayor: 2661, serie 449
- Mega Gordo de $ 500 millones: 1452, serie 346
- Súper Gordo de $ 250 millones: 7392, serie 4.
Premios de $ 50 millones
Las cifras de los Premios Secos de 50 millones de pesos son:
- N° 753, serie 450
- N° 8944, serie 290
- N° 3818, serie 263
- N° 3623, serie 139
- N° 7890, serie 187
Premios de $ 20 millones
Por su parte, las cifras ganadoras de la quinta categoría de Premios Secos de 20 millones de pesos son las siguientes:
- 4492, serie 451
- 2068, serie 141
- 5246, serie 422
- 3683, serie 194
- 8149, serie 291
- 7728, serie 63
- 1488, serie 158
- 7612, serie 256.
Premios de $ 10 millones
Por último, los números ganadores del premio de 10 millones de pesos son los siguientes:
- 8597, serie 67
- 2144, serie 337
- 4594, serie 373
- 99, serie 84
- 3760, serie 325
- 4774, serie 395
- 4033, serie 456
- 5022, serie 199
- 8936, serie 269
- 8528, serie 311.
Un dato a tener en cuenta es que las cifras compartidas son de carácter informativo y, en caso de duda o inconsistencia, los únicos datos válidos son los publicados por el acta oficial del sorteo.
¿Cuándo se juega la Lotería de Bogotá?
El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar detalló que los sorteos de la Lotería de Bogotá se realizan todos los jueves desde las 22.25 horas, aunque podrían demorarse por distintas circunstancias. Además, el Decreto 3034 de 2013 establece que, de caer en día festivo, se celebrará otro día de la semana.
¿Dónde y cómo cobro un premio de la Lotería de Bogotá?
La Lotería de Bogotá aclaró que los premios menores a seis salarios mínimos se podrán cobrar en las loterías y puntos de venta oficiales, pero sobrepasado ese monto se tendrá que acudir a la oficina ubicada en la dirección carrera 32 A # 26 – 14 Bogotá con la siguiente documentación:
- Boleto o fracción original
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía
- Consentimiento donde se valide o solicite le sea consignado el premio a determinada cuenta bancaria o cheque
- En el caso de que se le consigne el premio, se debe anexar certificación bancaria donde se certifique que la cuenta está activa
- Llenar el formato de Identificación de Ganadores.
Recomendaciones para los apostadores
Para prevenir la ludopatía, es esencial fijar límites claros en el tiempo y dinero que se dedica a los juegos de azar. Controla tus gastos y busca actividades que te ofrezcan satisfacción sin necesidad de apostar.
Si percibes que el juego se está transformando en un problema, no dudes en buscar ayuda. Es importante actuar a tiempo para evitar consecuencias negativas.