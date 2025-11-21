Los resultados de la Lotería de Bogotá ya están disponibles para quienes participaron en el sorteo. Los números ganadores de esta jornada ofrecen una nueva oportunidad para las personas que procuran cambiar su vida con un golpe de suerte.

Durante el sorteo del jueves, 20 de noviembre de 2025, las cifras ganadoras del Premio Mayor de $ 14000 millones, de la serie 142, fueron 4429.

Lotería de Bogotá: los resultados del sorteo del jueves, 20 de noviembre de 2025

La Lotería de Bogotá, conocida como "la que más billete da", ha dado a conocer cuáles fueron los últimos números ganadores en cada una de las categorías. Estos son los siguientes:

Premio Mayor: 4429, serie 142

Mega Gordo de $ 500 millones: 7916, serie 330

Súper Gordo de $ 250 millones: 6775, serie 396.

Premios de $ 50 millones

Las cifras de los Premios Secos de 50 millones de pesos son:

1636, serie 48

4478, serie 48

8793, serie 436

8428, serie 402

4553, serie 274.

Premios de $ 20 millones

Por su parte, las cifras ganadoras de la quinta categoría de Premios Secos de 20 millones de pesos son las siguientes:

2337, serie 323

996, serie 219

1424, serie 5

981, serie 411

5283, serie 469

1505, serie 405

1914, serie 302

8363, serie 347.

Premios de $ 10 millones

Por último, los números ganadores del premio de 10 millones de pesos son los siguientes:

2731, serie 390

808, serie 330

6322, serie 251

7917, serie 298

5215, serie 221

2058, serie 47

622, serie 467

9488, serie 342

5411, serie 279

2862, serie 287.

Un dato a tener en cuenta es que las cifras compartidas son de carácter informativo y, en caso de duda o inconsistencia, los únicos datos válidos son los publicados por el acta oficial del sorteo.

¿Cuándo se juega la Lotería de Bogotá?

El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar detalló que los sorteos de la Lotería de Bogotá se realizan todos los jueves desde las 22.25 horas, aunque podrían demorarse por diferentes circunstancias. Además, el Decreto 3034 de 2013 establece que, de caer en día festivo, se celebrará otro día de la semana.

¿Qué descuento se aplica a los premios de la lotería?

El Gobierno colombiano establece un impuesto del 17% al premio bruto de los ganadores para destinarlo al Fondo Financiero Distrital de Salud y, para sumas que sobrepasen a $2.259.120, una retención del 20% para la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Recomendaciones para los jugadores

Para evitar caer en la ludopatía, es fundamental establecer límites claros en el tiempo y dinero que se destina a los juegos de azar. Mantén un control sobre tus actividades y busca alternativas de entretenimiento que no involucren apuestas. Si sientes que el juego está afectando tu vida, no dudes en buscar ayuda.

Jugadores Anónimos Colombia ofrece apoyo a quienes lo necesiten. Puedes contactarlos a través del correo electrónico contactenos@jugadoresanonimoscolombia.org o llamando a los teléfonos 3115254239, 3205446642 y 3017633314. No estás solo, hay recursos disponibles para ayudarte.