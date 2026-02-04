Fin de la freidora de aire | Nace un electrodoméstico que prepara comidas de 9 maneras distintas.

El auge inicial de las freidoras de aire abrió el camino a electrodomésticos de cocina más versátiles y multifunción. En ese contexto, Lidl sumó en Europa la freidora de aire caliente Silvercrest 9 en 1, un equipo que integra en un solo dispositivo funciones de freidora, horno compacto y deshidratador, pensado para reducir el uso de aceite y optimizar el espacio disponible en la cocina.

Con un formato tipo horno, una capacidad de 12 litros y una potencia de 1800 W, el modelo se presenta como una alternativa funcional para hogares que necesitan preparar varias porciones en simultáneo sin recurrir al horno convencional. La propuesta apunta, además, a quienes buscan opciones de cocción más saludables sin resignar resultados crocantes y sabores intensos.

Con la llegada de nuevos modelos multifunción, muchos usuarios empiezan a dejar de lado las freidoras de aire clásicas y miran estos equipos “todo en uno” que permiten hornear, asar o gratinar en el mismo aparato. La propuesta de Silvercrest apunta precisamente a ese público: personas que quieren cocinar rápido, con manejo sencillo y sin llenar la cocina de aparatos distintos.

La propuesta de Silvercrest apunta a las personas que quieren cocinar rápido. (Fuente: archivo) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Atención: cómo funciona la freidora 9 en 1 de Lidl

La freidora de aire caliente 9 en 1 Silvercrest es un equipo multifunción que trabaja con un sistema de aire caliente de alta velocidad. Dispone de pantalla táctil y programas automáticos que ajustan tiempo y temperatura, de 40 °C a 200 °C, para distintos tipos de recetas. La marca presenta este modelo como un producto pensado para cocinar sin grasa añadida y con consumos más contenidos que un horno convencional.

La máquina cuenta con una ventana panorámica XL y luz interior, lo que permite seguir la cocción sin abrir la puerta y sin perder calor. Por dentro ofrece varios niveles para colocar bandejas o accesorios, de modo que se puedan preparar varias elaboraciones a la vez o adaptar el espacio al tamaño de cada plato.

Este tipo de aparato está pensado para quienes quieren reemplazar varios electrodomésticos: puede ocupar el lugar de una freidora tradicional, un pequeño horno eléctrico e incluso una parrilla de sobremesa para ciertas preparaciones. La circulación uniforme del aire caliente ayuda a conseguir alimentos dorados por fuera y tiernos por dentro, desde verduras asadas hasta piezas de pollo completas.

En qué consiste que prepare comidas de 9 maneras distintas

Según la descripción oficial, la freidora 9 en 1 permite cocinar de hasta nueve formas diferentes, entre ellas freír, hornear, asar, gratinar, tostar, recalentar, cocinar al vapor, deshidratar y rostizar al estilo “rotisserie”. Estos modos se combinan con programas preconfigurados para patatas fritas, pollo, verduras u otras recetas habituales, lo que facilita el uso para quienes no quieren ajustar manualmente cada parámetro.

El equipo incluye un temporizador estándar de 1 a 60 minutos y un modo específico de deshidratación de 1 a 24 horas, pensado para frutas, hierbas o snacks crujientes. Esta función, sumada a la posibilidad de cocinar prácticamente sin aceite, la convierte en una opción interesante para quienes preparan colaciones caseras o buscan aprovechar mejor los alimentos frescos.

Entre los accesorios se cuentan varias bandejas de rejilla para hornear o deshidratar, una bandeja continua, un espetón giratorio para pollo, una cesta redonda para patatas, un set de pinchos para kebab y un asa para extraer las piezas calientes con seguridad. Muchos de estos componentes son aptos para lavavajillas, lo que simplifica la limpieza diaria. El paquete se completa con un pequeño libro de recetas pensado para aprovechar al máximo las funciones del aparato desde el primer día.

Ficha rápida: datos clave de la freidora 9 en 1 Silvercrest

Según la información disponible en la web oficial de Lidl y en medios especializados, estos son algunos puntos a tener en cuenta antes de comprarla: