La henna se ha convertido en una de las opciones más buscadas para cubrir las canas de forma natural y sin recurrir a químicos agresivos. Este tinte de origen vegetal puede aplicarse fácilmente en casa y no solo disimula las canas, sino que deja el cabello más brillante, fuerte y con menos frizz desde la primera aplicación. Se trata de una alternativa segura, económica y efectiva para quienes desean una coloración natural y progresiva, ideal para cabellos castaños, rojizos u oscuros. Si bien la henna tiñe mejor sobre tonos castaños, también puede usarse en cabellos rubios o grises, aunque los resultados serán más cobrizos o anaranjados. En estos casos, puede mezclarse con índigo para lograr tonos más oscuros y fríos. La henna es un polvo vegetal que se obtiene de la planta Lawsonia inermis. Desde hace siglos se utiliza como colorante natural en diversas culturas y su gran ventaja es que no contiene amoníaco ni peróxidos, por lo que no daña el cabello y es apta para personas con cuero cabelludo sensible. Al aplicarse, la henna se adhiere a la fibra capilar cubriendo las canas con un tono cálido que puede variar entre rojizo, cobrizo o castaño, dependiendo del color base del cabello y si se mezcla con otros ingredientes naturales como café, té o índigo. Para preparar el tinte, solo se necesitan ingredientes simples y unos minutos de reposo utilizando solo henna 100% natural, sin agregados químicos. 3 o 4 cucharadas de henna en polvo (dependiendo del largo del cabello)Agua caliente o infusión de té/café1 cucharada de aceite de coco o de oliva (opcional, para hidratar)Guantes y gorro térmico Colocar la henna en un recipiente no metálico.Agregar lentamente el líquido caliente y mezclar hasta obtener una pasta espesa y sin grumos.Tapar el recipiente y dejar reposar por 4 a 8 horas (o toda la noche) para activar el pigmento.Aplicar sobre el cabello limpio y seco, usando guantes.Cubrir con un gorro plástico o térmico y dejar actuar entre 1 y 3 horas.Enjuagar con agua tibia sin usar shampoo. El color que deja la henna es semipermanente, y puede durar entre 3 y 6 semanas, dependiendo del tipo de cabello y la frecuencia de lavado. A diferencia de los tintes químicos, se va desvaneciendo de forma gradual y sin dejar raíces marcadas. En este sentido, para mantener el tono y el brillo, expertos recomiendan usar shampoo sin sulfatos, evitar el uso excesivo de calor y reaplicar cada 4 a 6 semanas, según la necesidad. Además de cubrir canas, la henna fortalece el cabello, mejora su textura y reduce visiblemente el frizz desde las primeras aplicaciones. Este tinte casero es ideal para quienes busquen una opción natural y sin químicos, deseen cubrir canas de forma progresiva y para quienes tengan el cabello reseco, débil o con frizz. Cabe destacar que ante cualquier alergia o problema con la henna, se recomienda realizar una consulta médica y con profesionales estéticos.