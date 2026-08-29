La batería IMUSA reúne diferentes recipientes para preparar comidas de distintos tamaños. (Fuente: Shutterstock - Montaje: El Cronista).

Equipar la cocina puede requerir una inversión importante cuando es necesario comprar cada utensilio por separado. Por eso, las baterías de cocina que reúnen varias piezas en un mismo conjunto se presentan como una alternativa práctica para renovar diferentes elementos de uso cotidiano.

En ese contexto, Alkosto ofrece una batería de cocina IMUSA Hard Titanium de siete piezas, que actualmente tiene un descuento del 40%. El producto pasó de $567.000 a $340.200, con una promoción vigente hasta el 30 de septiembre de 2026.

Qué incluye el juego de siete piezas de IMUSA

La batería está fabricada en aluminio y reúne diferentes recipientes para preparar comidas de distintos tamaños. El conjunto incluye un sartén de 20 centímetros, un sartén de 24 centímetros, un wok de 24 centímetros y dos ollas: una de 20 centímetros y otra de 24 centímetros , ambas con tapa de vidrio.

Además, incluye un espesor de olla de 1,7 milímetros. Los mangos están fabricados en baquelita, mientras que las tapas son de vidrio, lo que permite observar los alimentos durante la cocción sin necesidad de retirarlas.

La batería IMUSA reúne diferentes recipientes para preparar comidas de distintos tamaños. Alkosto

Cómo es el revestimiento antiadherente de la batería IMUSA

Uno de los principales atributos del conjunto es su revestimiento antiadherente Titanium que resiste hasta 35.000 pasadas. La superficie está presente tanto en el interior como en el exterior de las piezas, una característica que también busca facilitar las tareas de limpieza.

El juego incorpora además una Termoseñal, diseñada para indicar el momento adecuado para comenzar a cocinar. A esto se suma una base difusora que permite una distribución uniforme del calor durante la preparación de los alimentos.

En qué cocinas se puede utilizar el juego de ollas

De acuerdo con las especificaciones publicadas por Alkosto, la batería IMUSA Hard Titanium es apta para estufas de gas y eléctricas y cuenta con fondo difusor. El conjunto tiene unas dimensiones generales de 20 x 29,5 x 52 centímetros.

La propuesta está orientada a quienes buscan concentrar varios utensilios de cocina en una sola compra. Al incluir dos sartenes, un wok y dos ollas con sus respectivas tapas, permite cubrir diferentes necesidades de preparación sin adquirir cada pieza individualmente.

Cuánto cuesta la batería IMUSA en Alkosto

El precio habitual publicado para el juego de siete piezas es de $567.000, pero actualmente aparece con un 40 % de descuento, por lo que su valor promocional es de $340.200. El descuento con cualquier medio de pago tiene vigencia del 12 de junio al 30 de septiembre de 2026.

El producto cuenta además con 12 meses de garantía. La disponibilidad para envío o recogida en tienda debe consultarse según la ubicación del comprador y el inventario disponible.