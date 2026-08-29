La astrología nos ofrece una herramienta invaluable para comprender los ciclos de la vida y las energías que nos rodean. A través del horóscopo diario, podemos obtener valiosas pistas sobre las oportunidades y desafíos que se presentan en nuestro camino.

Por ese motivo, conoce la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Libra y descubre cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

Horóscopo de hoy sábado 29 de agosto para Libra

Para Libra, el día apunta a encuentros que atraen al inicio y muestran matices con el tiempo; una mirada serena integra encanto y defectos sin prisas.

Con menos barreras y más curiosidad, las conexiones ganan calidez, mientras admitir la cuota propia en las fricciones despeja el ánimo.

¿Cómo le irá en el trabajo este sábado a las personas de Libra?

Libra, en el trabajo este 2026-08-29 podrías conocer a alguien que al principio te entusiasme y luego te revele defectos; evita levantar barreras y revisa tus propias exigencias: con apertura y flexibilidad, la colaboración puede rendir frutos y acercarte a metas concretas.

Libra: así te irá en el amor este sábado

Libra, hoy el amor se presenta con un flechazo inicial: podrías conocer a alguien que te encantará al principio, pero con el paso de las horas notarás rasgos que no te convencen. Mantén la calma, evita idealizaciones y date tiempo para observar si hay equilibrio real.

Tu mayor compatibilidad del día se inclina hacia Géminis: su frescura y comunicación abierta te ayudarán a relativizar los defectos y a disfrutar del descubrimiento sin presiones. Con este signo, la chispa puede fluir con ligereza y buen humor.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Los números de la suerte para Libra

Para Libra, los números de la suerte son 36, 53, 85 y 72; útiles para elegir fechas, números en sorteos o guiar decisiones.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Libra, cuida tu salud mental con respiración consciente y autocompasión: observa tus juicios sin aferrarte y flexibiliza expectativas. Complementa con caminatas o estiramientos suaves para liberar tensión y abrirte sin tantas barreras.