Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este sábado, 29 de agosto de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

taurinos

amor, la salud y el trabajo

El horóscopo de este sábado para Tauro

Para Tauro, el día invita a dejar a un lado la nostalgia y a mirar hacia lo que está por hacerse. Aun siendo domingo, la constancia encuentra terreno fértil para avanzar en tareas que podrían aportar ingresos adicionales.

El mejor rendimiento surge cuando la búsqueda de ganancias se equilibra con serenidad y realismo. Importa más sostener un ritmo estable y cuidadoso que obsesionarse con las cifras, porque así el progreso se consolida.

Fuente: narrativas-co

¿Cómo le irá en el trabajo este sábado a las personas de Tauro?

Tauro, el 2026-08-29 enfocarás tu energía en avanzar en el trabajo sin mirar al pasado; aunque sea domingo, te ocuparás de tareas y proyectos que pueden darte ingresos extra, pero evita obsesionarte con las ganancias: la constancia y la organización te rendirán mejor y favorecerán una mejora económica sostenida.

Tauro: así te irá en el amor este sábado

Para Tauro, el amor hoy avanza con calma mientras priorizas tareas y objetivos; evita mirar atrás y expresa afecto con gestos sencillos en medio del trabajo. Si tienes pareja, reserva un espacio breve pero de calidad; si estás soltero, una conexión puede surgir en un entorno profesional.

Compatibilidad destacada con Capricornio: su enfoque disciplinado y práctico armoniza con tu jornada centrada en resultados. Juntos apoyarán metas comunes y reforzarán la estabilidad afectiva con planes simples pero constantes.

Los números de la suerte para Tauro

Los números de la suerte para Tauro son 94, 49, 47 y 55 y pueden servirles para elegir fechas clave, tomar decisiones y tentar la suerte en juegos.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Tauro, trabaja con foco pero cuida tu mente: haz pausas para estirar y respirar, hidrátate y fija una hora límite para desconectar, evitando que la preocupación por el dinero te agobie.