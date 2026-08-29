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El horóscopo es una de las instrumentos más prácticos para identificar cómo influirán las energías que aparecen de la alineación planetaria y la posición de las estrellas en cada signo del zodíaco.

Por ese motivo, es importante saber la predicción para las personas de Virgo sobre cómo les irá en el amor, el trabajo y la salud durante este sábado, 29 de agosto de 2026.

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Horóscopo de hoy sábado 29 de agosto para Virgo

Para Virgo, el día sugiere que la distancia emocional ha dejado de ser útil; mirarse con honestidad y ternura traerá alivio.

Se favorecen pequeñas aperturas y una paciencia tranquila; permitir que los encuentros fluyan sin forzarlos puede encender algo valioso.

Horóscopo del día (foto: archivo).
Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este sábado a las personas de Virgo?

Virgo, el 2026-08-29 te irá mejor en el trabajo si te abres con autenticidad: al igual que en lo sentimental, dejar la coraza facilitará alianzas, contactos y apoyo del equipo. Una charla franca puede destrabar un proyecto y acercarte a un reconocimiento; sé receptivo, muestra interés genuino y permite que la motivación personal guíe tus pasos.

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Virgo: así te irá en el amor este sábado

Las personas de Virgo que han dado la espalda al amor hoy verán que esa negación no tiene sentido. Al abrir su corazón, una señal clara o un encuentro casual puede renovarles la esperanza y animarles a dar un paso sincero.

Serán especialmente compatibles con Tauro durante este día; la calma y firmeza taurina encajan con su deseo de seguridad. Si evitan sobreanalizar y se permiten sentir, la química puede traducirse en planes concretos y estables.

Horóscopo del día (foto: archivo).
Horóscopo del día (foto: archivo).

Los números de la suerte para Virgo

Para Virgo, los números de la suerte "83, 63, 40, 82" pueden usarse para elegir fechas, tomar decisiones clave o en juegos de azar, atrayendo buena fortuna.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Virgo, abre tu corazón y permite que las emociones fluyan: habla con alguien de confianza y practica respiración consciente; hoy una caminata breve al aire libre puede reducir el estrés y equilibrar tu bienestar físico y mental.

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