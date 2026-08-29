Con su danza cósmica, los astros continúan generando patrones energéticos que moldean la percepción diaria de cada signo del zodíaco. Por ese motivo, es crucial conocer el horóscopo del día para saber cuál será su influencia.

Este sábado, 29 de agosto de 2026, las personas de Leo pueden saber cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo gracias a la alineación planetaria y la posición de las estrellas.

El horóscopo de este sábado para Leo

Para Leo, la jornada mejora al encauzar la ilusión de ese viaje postergado mediante una organización sencilla y realista.

Un destino lejano puede ofrecer la pieza que faltaba en lo personal; con método, el rumbo se aclara.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este sábado a las personas de Leo?

El 2026-08-29, las personas de Leo notarán en el trabajo un avance claro: al organizarse y dejar de posponer ese viaje tan deseado, encontrarán la pieza que faltaba en su puzle profesional, aportando claridad para cerrar una etapa y dar pasos firmes hacia nuevas metas.

Leo: así te irá en el amor este sábado

Leo, hoy el amor despega cuando dejas de postergar y organizas ese viaje que tanto te ilusiona. En ese rumbo a un lugar lejano hallarás la pieza del puzle que faltaba y tu carisma atraerá encuentros o renovará la complicidad en pareja.

Compatibilidad destacada con Sagitario, cuyo espíritu viajero y optimista potencia tu iniciativa y convierte ese plan en un puente para el romance. Si fluyes con su entusiasmo, el día promete chispa y sinceridad.

Fuente: narrativas-co

Los números de la suerte para Leo

Para Leo, los números de la suerte 76, 51, 35 y 63 pueden servirles para elegir fechas, tomar decisiones y apostar o iniciar proyectos con mayor confianza.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Leo, organiza por fin ese viaje que tanto deseas: planificarlo con calma ayudará a bajar el estrés. En el destino, camina, respira aire fresco y desconecta; esa pausa puede darte claridad y la “pieza” que necesitas para sentirte más equilibrado.