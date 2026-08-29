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La astrología brinda un recurso esencial para comprender los ciclos vitales y las influencias planetarias que nos afectan. Mediante el horóscopo diario, tenemos la posibilidad de recibir importantes indicios sobre las oportunidades y retos que aparecen en nuestro camino.

Por ese motivo, explora la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Escorpio y conoce cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

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Horóscopo de hoy sábado 29 de agosto para Escorpio

Para Escorpio, el día se aligera al no cargarlo con expectativas sobre reacciones ajenas; la atención regresa a lo propio y el presente se habita con calma.

Al vivir momento a momento, todo se bebe a sorbos: foco, serenidad y una sorpresa cercana que aparece sin esfuerzo.

¿Cómo le irá en el trabajo este sábado a las personas de Escorpio?

Escorpio, este 2026-08-29 en el trabajo evita hacerte expectativas sobre alguien cuya reacción aún no conoces; céntrate en tus tareas y vive el presente con total atención. Así sentirás más fluidez y satisfacción en la jornada y pronto podrías llevarte una grata sorpresa profesional.

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Escorpio: así te irá en el amor este sábado

Escorpio, hoy el amor fluirá mejor si sueltas expectativas y vives cada momento con presencia. Al enfocarte en lo tuyo, una sorpresa emocional podría encender de nuevo tu entusiasmo.

Tu compatibilidad más alta del día es con Piscis, cuya sensibilidad acompaña tu intensidad sin presiones. Con este signo, la conexión será serena, intuitiva y profundamente cómplice.

Los números de la suerte para Escorpio

Para Escorpio, los números de la suerte son 24, 48, 84 y 62; les pueden servir para tomar decisiones, elegir fechas clave y atraer prosperidad.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Escorpio, suelta expectativas sobre los demás y céntrate en tu propio ritmo: practica respiraciones lentas y una caminata breve diaria para anclarte al presente. Al vivir momento a momento, notarás más calma y claridad y pronto te sorprenderás de tu bienestar.

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