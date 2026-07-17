Este viernes, 17 de julio de 2026, la cotización delreal llegó a 637.60693 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,66%.

La cotización del Real subió 0.32% en la última semana, mientras que en el último año cayó -10.32%, mostrando un repunte reciente pero debilidad en el balance anual.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

En los últimos 10 días, el Real mostró un leve sesgo bajista: cinco caídas, cuatro avances y un día sin cambios; tras una racha de debilidad a mitad de período, rebotó brevemente y cerró al alza, señalando volatilidad con tendencia ligeramente negativa.

La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 11.70%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.34%.

La cotización del Real presenta una tendencia positiva hoy en relación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado frente a su rendimiento reciente.

¿Cuánto sale comprar 100 reales en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia, considerando un valor por unidad de 637.6069212550647 pesos colombianos, pagarán 63760.69212550647 pesos colombianos; 200 reales costarán 127521.38425101294 pesos colombianos y 500 reales costarán 318803.46062753235 pesos colombianos.