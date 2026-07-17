Oxford Economics proyecta que Colombia crecería al 3,0% en 2026, por encima del promedio de las principales economías de América Latina.

En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

Este viernes, 17 de julio de 2026, la cotización deleuro llegó a 3724.06 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 3,97%.

En el mercado del Euro, la última semana mostró una leve subida de 0.55%, mientras que en el último año registra una caída de -17.94%, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el euro alternó movimientos al inicio, encadenó tres caídas en la parte media y repuntó en las dos últimas sesiones, resultando en un balance casi neutro pese a la volatilidad.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en relación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría favorecer a los exportadores y mejorar la confianza en la economía.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 372,406.01 pesos colombianos; 200 euros cuestan 744,812.02 pesos colombianos y 500 euros, 1,862,030.05 pesos colombianos.