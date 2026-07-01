Este miércoles, 1 de julio de 2026, la cotización delreal llegó a 646.54596 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -3,07%.

En el mercado del Real, la cotización retrocedió -2.95% en la última semana y -9.37% en el último año, señalando una tendencia bajista sostenida.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

En los últimos diez días, el Real mostró volatilidad con cinco alzas, cuatro bajas y un día sin cambios, lo que sugiere un sesgo ligeramente alcista pese a la alternancia.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 19.03%, es mayor que la volatilidad anual del 15.53%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Real muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales?

El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 64654.59642116581 pesos colombianos; comprar 200 reales cuesta 129309.19284233162 pesos y 500 reales cuestan 323272.98210582905 pesos.