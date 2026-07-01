Colpensiones otorgará un auxilio superior a cinco salarios mínimos a quienes cumplan estos requisitos.

En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este miércoles, 1 de julio de 2026 llegó a 3837.17 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,75%.

En la última semana, la cotización del euro avanzó 2,45%, aunque en el último año acumula -16,81%, reflejando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

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Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos diez días, predominó la tendencia alcista: más avances que retrocesos, volatilidad inicial, breve bache intermedio y repunte marcado en la recta final.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría indicar una recuperación en los mercados o una mayor confianza de los inversores.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 383716.99 pesos colombianos; 200 euros cuestan 767433.98 pesos colombianos y 500 euros cuestan 1918584.95 pesos colombianos.