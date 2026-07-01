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La cotización deleuro este miércoles, 1 de julio de 2026 llegó a 3837.17 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,75%.

En la última semana, la cotización del euro avanzó 2,45%, aunque en el último año acumula -16,81%, reflejando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

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El Cronista

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Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos diez días, predominó la tendencia alcista: más avances que retrocesos, volatilidad inicial, breve bache intermedio y repunte marcado en la recta final.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría indicar una recuperación en los mercados o una mayor confianza de los inversores.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

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¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 383716.99 pesos colombianos; 200 euros cuestan 767433.98 pesos colombianos y 500 euros cuestan 1918584.95 pesos colombianos.