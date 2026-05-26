En esta noticia

Este martes, 26 de mayo de 2026, la cotización delreal llegó a 728.9347 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,63%.

En el mercado del Real, la última semana registró un descenso de -2.08%, mientras que en el último año la cotización subió 1.29%, señalando debilidad de corto plazo pero balance positivo a doce meses.

Te puede interesar

Se confirmó la llegada del primer buque de guerra del país: promete ser el más poderoso de América latina con tecnología bélica de avanzada

Te puede interesar

Licencias de manejo: quiénes no tendrán permitido renovarla en 2026 y por qué
La cotización de las principales divisas en Colombia.
La cotización de las principales divisas en Colombia.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

En los últimos 10 días, el Real mostró un comportamiento mixto: inició sin cambios, alternó subidas y caídas, tuvo una breve racha bajista a mitad del periodo, registró dos jornadas planas consecutivas y cerró con un alza puntual seguida de un retroceso, dejando un balance levemente negativo y volatilidad moderada.

La volatilidad económica de la última semana del Real fue del 12.67%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.14%.

Te puede interesar

Descubrimiento ancestral: un robot de la NASA en Marte halló las ruinas de ciudades antiguas

Te puede interesar

China planearía atacar uno de los países más influyentes y no se trata de Estados Unidos

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado en la moneda.

¿Cuánto sale comprar 100 reales?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 72893.47065372991 pesos colombianos; 200 reales costarán 145786.94130745982 pesos y 500 reales, 364467.35326864955 pesos.