Este martes, 26 de mayo de 2026, la cotización delreal llegó a 728.9347 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,63%.

En el mercado del Real, la última semana registró un descenso de -2.08%, mientras que en el último año la cotización subió 1.29%, señalando debilidad de corto plazo pero balance positivo a doce meses.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

En los últimos 10 días, el Real mostró un comportamiento mixto: inició sin cambios, alternó subidas y caídas, tuvo una breve racha bajista a mitad del periodo, registró dos jornadas planas consecutivas y cerró con un alza puntual seguida de un retroceso, dejando un balance levemente negativo y volatilidad moderada.

La volatilidad económica de la última semana del Real fue del 12.67%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.14%.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado en la moneda.

¿Cuánto sale comprar 100 reales?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 72893.47065372991 pesos colombianos; 200 reales costarán 145786.94130745982 pesos y 500 reales, 364467.35326864955 pesos.