En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este martes, 26 de mayo de 2026 llegó a 4264.77 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1%.

La cotización del Euro muestra una tendencia bajista: en la última semana retrocedió -2.34% y en el último año acumula -10.61%.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el Euro mostró volatilidad con predominio de caídas y repuntes intermitentes, con una racha bajista a mitad del periodo; el balance general fue descendente, aunque cerró con un repunte.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría indicar una mayor confianza en la economía europea.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia pagarán 426477.00 pesos colombianos; 200 euros costarán 852954.00 pesos colombianos y 500 euros 2132385.00 pesos colombianos.