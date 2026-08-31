Este lunes, 31 de agosto de 2026, la cotización delreal llegó a 621.13635 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 2,01%.

La cotización del Real subió 4.41% en la última semana, pero cayó 10.37% en el último año, señalando un alza reciente dentro de una tendencia anual negativa.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

En los últimos 10 días, el Real arrancó con una subida, se mantuvo, cayó dos jornadas, repuntó cuatro seguidas, volvió a estabilizarse y terminó al alza; en conjunto predominó un sesgo ascendente.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 9.72%, es menor que la volatilidad anual del 15.81%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Real muestra una tendencia ascendente en comparación con los días pasados. Esto indica un fortalecimiento de la moneda frente al contexto económico reciente.

¿Cuánto sale comprar 100 reales?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia, a un valor por unidad de 621.1363285471668 pesos colombianos, deberán pagar 62113.63285471668 pesos colombianos; 200 reales costarán 124227.26570943336 pesos colombianos y 500 reales 310568.1642735834 pesos colombianos.