Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las modificaciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este miércoles, 3 de junio de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.156,29 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Euro cayó un -1,54% y en el último año acumuló un -11,57%, reflejando una tendencia bajista.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 32.31%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 16.99%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

En la última sesión, el Euro bajó frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Euro alternó subidas y caídas casi a diario, con volatilidad evidente, sin tendencia clara y un cambio neto prácticamente nulo.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia a la baja. Esto sugiere que la moneda ha perdido valor en comparación con los días anteriores, lo que podría afectar el poder adquisitivo y la economía en general.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este miércoles, 3 de junio de 2026,

El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 415629.00 pesos colombianos; 200 euros cuestan 831258.00 pesos colombianos y 500 euros, 2078145.00 pesos colombianos.

¿Dónde comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las variantes más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a imponer comisiones secundarias por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria.

_ Casas de cambio: esta alternativa puede ofertar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender.

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

Compra o vende euros solo en bancos vigilados y casas de cambio autorizadas; compara la TRM, tasas y comisiones, lleva tu cédula y pide comprobante. Evita ofertas en redes o en la calle.

Para transferencias, usa plataformas reconocidas con seguridad activada, verifica datos del destinatario y nunca compartas claves. Si manejas efectivo, revisa la autenticidad de los billetes y conserva los recibos.