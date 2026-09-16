Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas optan salvaguardar sus capital con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este miércoles, 16 de septiembre de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 3.593,36 pesos colombianos.

En el mercado del Euro, la cotización subió 2.96% en la última semana, pero en el último año acumula -15.70%, lo que sugiere una recuperación reciente dentro de una tendencia bajista.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica del Euro en la última semana fue del 37.48%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 22.53%.

En la última sesión, la cotización del Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Euro fue volátil: 6 descensos y 4 avances, con tres caídas seguidas a mitad del periodo; cerró al alza, pero el balance fue bajista.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores, lo que podría reflejar una mayor confianza en la moneda.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este miércoles, 16 de septiembre de 2026,

Las personas que deseen comprar euros en Colombia, teniendo en cuenta que el valor por unidad es de 3593.3601 pesos colombianos, deberán pagar 359336.01 pesos colombianos por 100 euros, 718672.02 pesos colombianos por 200 euros y 1796680.05 pesos colombianos por 500 euros.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

_ Entidades bancarias: una de las opciones más fiables y habituales son las entidades bancarias, aunque es esencial contemplar que pueden implementar recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: