Un grupo de investigadores de Suiza ha realizado un descubrimiento sin precedentes: lograron recuperar oro de 22 quilates a través de residuos electrónicos ordinarios. Este avance se logró sin menoscabar el medio ambiente.

Este hallazgo representa un avance significativo que abre nuevas posibilidades en el ámbito del reciclaje. El descubrimiento fue llevado a cabo por el grupo ETH Zurich, una institución pública de renombre fundada en 1854.

Un hallazgo científico tiene el potencial de revolucionar la manera en que el mundo obtiene oro, presentando una alternativa más segura y eficiente que podría modificar industrias enteras. Lo que hasta ahora se consideraba un reto costoso y perjudicial para el medio ambiente empieza a mostrar una solución innovadora.

Reciclaje electrónico: nueva técnica para extraer oro y minerales de viejos dispositivos

Un hallazgo proveniente de Australia ha generado un notable interés en ámbitos afines, en lo referente al método de reciclaje que posibilita la extracción de oro de componentes electrónicos. Este proceso es dignamente destacado, ya que logra obtener oro de una pureza excepcional sin depender de productos químicos nocivos que puedan comprometer el medio ambiente.

Los resultados iniciales, divulgados por los investigadores presentan cifras significativas: el material obtenido muestra una pureza que supera el 99%, un dato que es prácticamente inalcanzable mediante métodos tradicionales de refinamiento.

Un equipo de investigadores de ETH Zurich (Suiza) descubrió un innovador proceso que posibilita la extracción de oro de 22 quilates a partir de componentes electrónicos desechados. (Fuente: Magnific) Archivo El Cronista

Nuevo método para recuperar oro más rápido y barato

El equipo interdisciplinario de Flinders University, ubicada en Australia, ha desarrollado un procedimiento que reemplaza la utilización de cianuro, uno de los compuestos más criticados por su toxicidad, por ácido tricloroisocianúrico (TCCA), un componente comúnmente empleado para la desinfección de agua.

No obstante, el avance trascendental radica en la implementación de un polímero de azufre que posee la capacidad de unirse selectivamente a oro disuelto. Posteriormente, a través de un proceso de calentamiento controlado o tratamiento químico, se libera el metal precioso en su forma pura, permitiendo también la reutilización del polímero, lo que convierte este método en una alternativa sostenible y económica.

Adicionalmente, un grupo de investigadores de ETH Zurich, en Suiza, ha desarrollado un proceso innovador que optimiza la extracción de oro de 22 quilates a partir de componentes electrónicos desechados.

¿Cómo impacta en el empleo y el crecimiento económico?

Entre sus principales ventajas se resaltan:

Disminución de residuos electrónicos Recuperación eficiente de oro Creación de empleo Fomento a la economía circular

Este avance no solo permite un reciclaje más seguro de los componentes electrónicos, sino que también propone un cambio paradigmático en la minería. Al evitar el uso de cianuro, el nuevo procedimiento mitiga los riesgos ambientales y sanitarios, ofreciendo soluciones que están en consonancia con la economía circular.

La nueva era del reciclaje de residuos electrónicos llega

El hallazgo, actualmente en etapa de investigación, vislumbra un futuro donde la captura de oro sea más eficaz y menos dañina para el medioambiente, posibilitando ventajas que engloban tanto el ámbito financiero como el ecológico.

Asimismo, se anticipa que la innovación propicie nuevas oportunidades de empleo en áreas como la gestión de desechos tecnológicos, la ingeniería química y la sostenibilidad industrial.