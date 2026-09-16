Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas eligen salvaguardar sus capital con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este miércoles, 16 de septiembre de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 604,4 pesos colombianos.

En el mercado del Real, la cotización mostró una leve caída semanal de -0.21% y un descenso anual de -11.49%, indicando una tendencia bajista.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 7.95%, es menor que la volatilidad anual del 15.82%, lo que sugiere que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

En la última sesión, la cotización del Real bajó frente al peso colombiano.

Además,

La cotización del Real en los últimos diez días mostró una tendencia mayoritariamente bajista: seis caídas, dos avances y dos jornadas estables, con una racha de tres descensos consecutivos, una pausa de dos días y un cierre volátil que terminó a la baja.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este miércoles, 16 de septiembre de 2026,

El costo de comprar 100 reales en Colombia, considerando un valor por unidad de 604.397311890611 pesos colombianos, es de 60439.7311890611 pesos colombianos; para 200 reales es de 120879.4623781222 pesos colombianos y para 500 reales es de 302198.6559453055 pesos colombianos.