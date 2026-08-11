Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este martes, 11 de agosto de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 613,69 pesos colombianos.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica del Real en la última semana, con un 4.39%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 15.55%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

En las últimas 6 sesiones, el Real bajó frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos 10 días, el Real comenzó estable, subió, retrocedió, volvió a avanzar y luego encadenó seis caídas consecutivas, cerrando con una clara tendencia bajista.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este martes, 11 de agosto de 2026,

El costo de comprar 100 reales en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 613.6897893728121 pesos colombianos, es de 61368.98 pesos colombianos; comprar 200 reales cuesta 122737.96 pesos colombianos y 500 reales cuestan 306844.89 pesos colombianos.