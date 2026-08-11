Peso colombiano, la moneda emergente que ganó fuerza en el último año y desplazó al dólar.

Este martes, 11 de agosto de 2026 , la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 3.622,93 pesos colombianos. Esta cifra representa una variación de respecto al valor de ayer.

El euro mostró un leve avance semanal de 0.79%, pero en el último año acumula una caída de 19.20%, señalando una tendencia bajista a largo plazo pese al repunte reciente.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad de la última semana del Euro, con un 40.42%, es notablemente mayor que la volatilidad anual del 20.33%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

En la última sesión, el Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos diez días, la cotización mostró un sesgo alcista: seis jornadas de avance y cuatro de retroceso, sin días planos, con alternancia marcada que sugiere volatilidad y un balance final ligeramente positivo.

La cotización del Euro hoy refleja una tendencia al alza en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este martes, 11 de agosto de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia, con un valor por unidad de 3622.9299 pesos colombianos, deberán pagar 362292.99 pesos colombianos; 200 euros costarán 724585.98 pesos colombianos y 500 euros costarán 1811464.95 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Las personas que deseen adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

Compra euros solo en bancos o casas de cambio autorizadas (DIAN/Superfinanciera). Compara tasa y comisiones, paga por medios trazables y exige comprobante.

Vende euros en los mismos canales formales y evita cambistas informales. Lleva identificación; para montos altos, te pedirán soportes de origen de fondos y confirma la tasa final antes de entregar el efectivo.