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Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este jueves, 9 de julio de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 648,44 pesos colombianos.

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El precio del día.
El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real es del 2.87%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.25%.

En la última sesión, el Real subió frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos diez días, el Real mostró volatilidad: predominó el retroceso sobre los avances, con una breve estabilidad a mitad de período; el saldo es levemente negativo pese al repunte final.

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¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Las personas que deseen adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos:

  • Evaluar las tasas de cambio y tarifas antes de cambiar tu dinero.
  • Evitar cambiar grandes cantidades de efectivo en lugares turísticos o aeropuertos.
  • Pensar en cambiar solo una pequeña cantidad de dinero para gastos iniciales y luego retirar efectivo de un cajero automático con tarjeta de débito o crédito.
  • Indagar y comparar las diferentes opciones antes de cambiar tu dinero para obtener la mejor tasa de cambio.