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Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.
Este jueves, 9 de julio de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 648,44 pesos colombianos.
La volatilidad del real durante la última semana
La volatilidad económica de la última semana del Real es del 2.87%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.25%.
En la última sesión, el Real subió frente al peso colombiano.
Además,
En los últimos diez días, el Real mostró volatilidad: predominó el retroceso sobre los avances, con una breve estabilidad a mitad de período; el saldo es levemente negativo pese al repunte final.
¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?
Las personas que deseen adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:
_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.
_ Casas de cambio
_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.
Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia
Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos:
- Evaluar las tasas de cambio y tarifas antes de cambiar tu dinero.
- Evitar cambiar grandes cantidades de efectivo en lugares turísticos o aeropuertos.
- Pensar en cambiar solo una pequeña cantidad de dinero para gastos iniciales y luego retirar efectivo de un cajero automático con tarjeta de débito o crédito.
- Indagar y comparar las diferentes opciones antes de cambiar tu dinero para obtener la mejor tasa de cambio.