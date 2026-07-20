Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las alteraciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este lunes, 20 de julio de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 3.723,14 pesos colombianos.

La cotización del euro subió 3.97% en la última semana, pero en el último año cayó -17.28%, lo que sugiere un rebote reciente dentro de una tendencia anual bajista.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 31.55%, superando notablemente la volatilidad anual del 18.81%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones.

En la última sesión, el Euro bajó frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Euro registró un sesgo bajista: 6 jornadas de descenso y 4 de avance, con tres caídas consecutivas a mitad del periodo y un cierre en retroceso tras alternancias finales.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere que el valor de la moneda ha experimentado un crecimiento en comparación con los días anteriores, lo que podría indicar una mayor confianza en la economía europea.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este lunes, 20 de julio de 2026,

El costo de comprar 100 euros en Colombia, teniendo en cuenta un valor por unidad de 3723.1399 pesos colombianos, es de 372313.99 pesos colombianos; 200 euros cuestan 744627.98 pesos colombianos y 500 euros cuestan 1861569.95 pesos colombianos.

¿Dónde comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las variantes más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a aplicar comisiones extra por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria.

_ Casas de cambio: esta alternativa puede ofertar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender.

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

Usa bancos, IMC o casas de cambio autorizadas; verifica su registro (Superfinanciera/DIAN), compara TRM, tasas y comisiones y pide comprobante.

Evita cambistas informales; prefiere transferencias o pagos electrónicos, revisa la autenticidad de los billetes y evita llevar mucho efectivo.