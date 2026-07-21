Debido a la desvalorización de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del precio de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este martes, 21 de julio de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 639,23 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Real subió 0.91%, mientras que en el último año cayó -9.92%, mostrando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

Fuente: narrativas-co

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 10.93%, es menor que la volatilidad anual del 15.36%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

En la última sesión, la cotización del Real bajó frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos diez días, el Real cayó dos jornadas, subió dos, volvió a caer, repuntó, permaneció sin cambios, encadenó dos avances y cerró con una baja; en conjunto, quedó levemente apreciado.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Las personas que quieran adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este martes, 21 de julio de 2026,

El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 63923.24010056568 pesos colombianos; 200 reales cuestan 127846.48020113136 pesos colombianos y 500 reales cuestan 319616.2005028284 pesos colombianos.