Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del costo de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este miércoles, 25 de marzo de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 698,58 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 0.58%, mientras que en el último año su variación ha sido de -3.76%. La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 22.05%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 15.63%. La cotización del Real bajó frente al peso colombiano en las últimas sesiones. Además, en los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de fluctuaciones que incluyeron descensos y periodos de estabilidad. A pesar de las variaciones, se observa que la moneda logró mantener ciertos niveles, lo que sugiere una posible consolidación en el mercado. Las personas que quieran adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: