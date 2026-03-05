Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este jueves, 5 de marzo de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 716,34 pesos colombianos. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 18.87%, es mayor que la volatilidad anual del 15.47%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Real bajó frente al peso colombiano en las últimas sesiones. Además, en los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente positiva al experimentar incrementos en varias ocasiones, aunque también se registraron algunas caídas. A pesar de estas fluctuaciones, hubo momentos de estabilidad que contribuyeron a un comportamiento relativamente equilibrado en el mercado. En general, la tendencia sugiere un leve optimismo en la evolución de la moneda. Los ciudadanos que necesiten adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: