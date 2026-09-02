Los usuarios deberán tener en cuenta la fecha para organizar sus trámites bancarios presenciales.

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Las oficinas de Bancolombia y Banco Agrario no prestarán atención presencial en todo el país durante el lunes 12 de octubre de 2026, por lo que millones de clientes deberán utilizar los canales digitales, cajeros automáticos y aplicaciones móviles para realizar sus operaciones financieras.

Las entidades bancarias suspenderán sus servicios presenciales durante esa fecha, cuando Colombia conmemore el Día de la Raza.

La medida responde al calendario oficial de días festivos en Colombia, durante los cuales las entidades financieras ajustan su funcionamiento y suspenden la atención en sucursales físicas. Sin embargo, los servicios virtuales continuarán disponibles para los usuarios que necesiten realizar movimientos, pagos o consultas.

¿Por qué Bancolombia y Banco Agrario cerrarán sus oficinas en octubre?

El cierre temporal de las oficinas bancarias se debe a que el lunes 12 de octubre fue establecido como festivo nacional por el Día de la Raza o también denominado Día de la Diversidad Étnica y Cultural en Colombia.

Si bien la fecha se conmemora originalmente el 12 de octubre, de acuerdo con las reglas de traslado establecidas por la Ley 51 de 1983, cuando corresponde, puede convertirse en un día festivo trasladable.

¿Qué servicios de Bancolombia y Banco Agrario estarán disponibles durante el festivo?

Aunque las oficinas físicas permanecerán cerradas, los clientes podrán continuar utilizando varias alternativas digitales para realizar sus operaciones bancarias.

En el caso de Bancolombia, los usuarios podrán acceder a la aplicación móvil, la sucursal virtual, cajeros automáticos y corresponsales bancarios habilitados para diferentes transacciones.

Por su parte, los clientes del Banco Agrario podrán utilizar sus canales digitales, banca virtual, cajeros y puntos autorizados, dependiendo del tipo de trámite que necesiten realizar.

Los pagos, transferencias y consultas realizadas por medios electrónicos seguirán funcionando, aunque algunas operaciones podrían reflejarse según los tiempos establecidos por cada entidad financiera.

¿Cuándo volverán a abrir las oficinas bancarias después del festivo?

Después del cierre del lunes 12, las oficinas de Bancolombia y Banco Agrario retomarán su atención habitual el martes 13, de acuerdo con los horarios establecidos por cada sucursal.

Los usuarios que tengan trámites pendientes deberán revisar con anticipación los horarios de atención para evitar retrasos en diligencias que requieran presencia física.

¿Qué otros festivos tendrá Colombia después de octubre de 2026?

Después del Día de la Raza, el calendario continuará con las siguientes fechas: