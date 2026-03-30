La llegada de la Semana Santa en Colombia trae cambios en distintos sectores, y el sistema financiero no es la excepción. En medio de esta temporada, miles de usuarios deberán planificar sus trámites ante modificaciones en la atención presencial de los bancos. El banco Bancolombia, considerado uno de los más grandes del país, anunció ajustes en sus horarios de servicio para adaptarse a los días festivos. La medida impactará directamente a quienes dependen de las sucursales físicas para realizar operaciones. Estos cambios coinciden con una época en la que muchos colombianos se movilizan, descansan o participan en actividades religiosas. Por eso, la entidad busca evitar contratiempos informando con anticipación las fechas en las que no habrá atención. Durante la Semana Santa, el banco implementará cierres específicos en sus oficinas, especialmente en los días festivos oficiales del país: Estos ajustes responden al calendario oficial y aplican en todo el territorio nacional, por lo que los usuarios deberán anticipar sus diligencias. Aunque las sucursales físicas no estarán operativas en ciertos días, el banco mantendrá activos sus servicios digitales y alternativos para garantizar la continuidad de las transacciones: La entidad recomienda utilizar estas herramientas para evitar desplazamientos innecesarios y asegurar el acceso a los servicios financieros durante los días de cierre.