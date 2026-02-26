El Gobierno de Colombia avanza con controles permanentes sobre los programas sociales para garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente cumplen los requisitos. En ese marco, se confirmó que los pagos del programa Colombia Mayor pueden ser suspendidos si los beneficiarios no mantienen su información actualizada en el Sisbén IV, condición clave para seguir recibiendo el subsidio. Para miles de adultos mayores, este trámite resulta fundamental, ya que un descuido en la actualización de datos puede derivar en la interrupción del beneficio. La verificación se realiza de manera periódica y forma parte de los mecanismos de control establecidos por el Gobierno nacional. Con el cruce constante de información entre entidades, las autoridades insisten en la importancia de revisar el estado en el Sisbén y corregir cualquier inconsistencia a tiempo para evitar la suspensión de los pagos. El programa Colombia Mayor está dirigido a personas adultas mayores en condición de vulnerabilidad que no cuentan con pensión ni ingresos suficientes. Para permanecer activo como beneficiario, es obligatorio estar correctamente clasificado en el Sisbén IV y mantener los datos personales y del hogar actualizados. Cuando el sistema detecta información incompleta, desactualizada o inconsistencias en la clasificación socioeconómica, el beneficiario puede ser suspendido de manera temporal hasta que regularice su situación. Esta medida no implica la pérdida definitiva del programa, pero sí la interrupción de los giros mientras se realiza la corrección. La actualización del Sisbén IV debe realizarse cuando existen cambios en la composición del hogar, la dirección de residencia, la situación económica o los datos de identificación. Este trámite se gestiona ante las oficinas municipales del Sisbén o a través de los canales habilitados por cada alcaldía. No mantener la información al día podría generar la suspensión de los pagos hasta que el registro sea validado nuevamente. Por eso, se recomienda a los beneficiarios verificar periódicamente su estado en el sistema y adelantar cualquier actualización necesaria para asegurar la continuidad del subsidio de Colombia Mayor.