Se suspende Renta Ciudadana en Colombia: quitan el beneficio económico a todos las personas que no cumplan este requisito.

Desde su implementación, Renta Ciudadana mantiene como condición obligatoria que los hogares beneficiarios cuenten con una clasificación válida en el Sisbén IV o figuren en los censos oficiales de población indígena. Este filtro es clave para que el programa pueda identificar con precisión a las familias que realmente se ajustan a los parámetros sociales y económicos definidos por el Estado.

Las autoridades recomiendan a los hogares revisar con regularidad la vigencia de sus datos, ya que cualquier modificación no reportada puede afectar su permanencia en el programa. Cambios en el número de integrantes, mudanzas o variaciones en los ingresos deben ser informados oportunamente, dado que esta información es determinante para recalcular la clasificación socioeconómica y establecer si el hogar continúa cumpliendo con los requisitos exigidos.

Atención: quiénes deben actualizar los datos para no perder Renta Ciudadana

Prosperidad Social señaló que es obligatorio reportar cualquier modificación relevante en la información del hogar, como variaciones en el número de integrantes, traslados de vivienda o cambios en las condiciones de ingresos. Este trámite debe realizarse de forma presencial en los puntos de atención municipales del Sisbén, es gratuito y resulta clave para que los registros oficiales reflejen la situación real de cada familia.

Renta Ciudadana pagará su nuevo ciclo del 11 al 23 de noviembre.

Cuando la información no está vigente, el hogar puede dejar de cumplir los criterios del programa y no ser tenido en cuenta en los próximos ciclos de selección.

Qué pasa si no hago la actualización del Sisbén IV

Si el hogar no mantiene un registro vigente, cuenta con posibilidades de quedar fuera del proceso de selección de Renta Ciudadana. Para volver a ser evaluado, debe actualizar la información y esperar la validación del Sisbén IV.

Cómo actualizar los datos del Sisbén IV