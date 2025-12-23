Confirmado: el Banco Agrario otorgará $200.000 a todos los colombianos que figuren en esta lista (Fuente: archivo).

Confirmado | El Gobierno decretó que embargarán todas las tarjetas de crédito y cuentas bancarias que figuren en esta página durante diciembre

El programa Renta Ciudadana, destinado a las familias en condiciones de vulnerabilidad, tiene como propósito esencial asegurar un apoyo económico que favorezca la mejora de su calidad de vida. El Banco Agrario es la entidad responsable de la distribución de estos pagos.

El Departamento de Prosperidad Social (DPS) está organizando el calendario de pagos correspondiente a los últimos meses de 2025, proporcionando claridad a miles de beneficiarios que dependen de estos recursos.

Renta Ciudadana 2025: cuánto recibirás de Prosperidad Social

Renta Ciudadana continúa siendo en 2025 el principal apoyo monetario que Colombia proporciona a las personas en situación de vulnerabilidad económica. Prosperidad Social otorga entre 220.000 y 500.000 pesos colombianos en cada ciclo.

Estos pagos son destinados a hogares priorizados por el Sisbén IV. La distribución de estos beneficios es gestionada por el Banco Agrario, que se encarga de las entregas.

Renta Ciudadana: Apoyo económico para familias vulnerables en Colombia en 2025 (foto: archivo).

Verifica tu estatus como beneficiario de Renta Ciudadana con cédula

La Renta Ciudadana es un programa de asistencia implementado por el Gobierno colombiano. Para verificar si una persona está registrada como beneficiaria, se deben seguir los siguientes pasos:

Acceder al portal oficial: rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co Localizar la sección de Renta Ciudadana y seleccionar “Consulta de beneficiarios”. Introducir el número de cédula en el formulario correspondiente. Confirmar la información para determinar el estado del subsidio.

Este programa tiene como objetivo garantizar un ingreso mínimo a familias que se encuentran en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad, asegurando así su bienestar económico y promoviendo la inclusión social.

Calendario de Renta Ciudadana: ¿Cuándo comienza el próximo ciclo de pagos?

Prosperidad Social llevó a cabo el cuarto ciclo de pagos desde el 25 de septiembre de 2025 hasta el 13 de octubre de 2025. Se prevé que el quinto ciclo se realice en noviembre.

Es esencial que los beneficiarios se mantengan al tanto de las fechas y procedimientos para asegurar el acceso adecuado a los fondos.

Actualizar la información en el Sisbén es un requisito indispensable para que los hogares continúen recibiendo el pago de la Renta Ciudadana y la Devolución del IVA. Esto abarca la verificación de datos personales, dirección, composición del hogar y situación socioeconómica.

Prosperidad Social emplea esta información para evaluar la elegibilidad de los beneficiarios y para asegurar que los recursos se destinen a quienes realmente los requieren. Los ciudadanos que no actualicen sus datos podrían ser excluidos de la base de datos oficial utilizada para la focalización de subsidios.