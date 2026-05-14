Debido a la desvalorización de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del costo de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este jueves, 14 de mayo de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 757,24 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Real cayó -0.86%, mientras que en el último año avanzó 3.37%, mostrando un desempeño anual positivo pese a la baja reciente. La volatilidad económica de la última semana del Real fue del 11.34%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.95%. En la última sesión, la cotización del Real subió frente al peso colombiano. Además, En los últimos 10 días, el Real mostró sesgo alcista: dos rachas de alzas, retrocesos puntuales y un día estable, con balance final positivo. Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Este jueves, 14 de mayo de 2026, El costo de comprar 100 reales en Colombia, con un valor por unidad de 757.240881184543 pesos colombianos, es de 75724.09 pesos colombianos; comprar 200 reales cuesta 151448.18 pesos colombianos y 500 reales cuestan 378620.44 pesos colombianos.