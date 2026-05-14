Con su danza cósmica, los astros continúan generando patrones energéticos que moldean la percepción diaria de cada signo del zodíaco. Por ese motivo, es crucial conocer el horóscopo del día para saber cuál será su influencia. Este jueves, 14 de mayo de 2026, las personas de Capricornio pueden saber cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo gracias a la alineación planetaria y la posición de las estrellas. Para Capricornio, el día se orienta a atender a hijos o menores cercanos, con énfasis en estudios y proyección futura. Conviene planificar tareas y recursos de forma realista para brindar estructura y apoyo. Se recomienda propiciar la participación de la pareja y de quienes tengan responsabilidades compartidas, estableciendo acuerdos claros. La carga se equilibra mejor cuando cada parte asume su rol con constancia. Capricornio, este 2026-05-14 podrías sentirte distraído en el trabajo por la preocupación por tus hijos o por los más pequeños a tu alrededor; para mantener el rendimiento, pide mayor implicación a tu pareja o a quienes tengan responsabilidades y coordina apoyos para que tus tareas avancen sin contratiempos. Capricornio, hoy tu enfoque en los hijos o en los más pequeños despierta tu lado más tierno; en el amor, mostrarás paciencia y compromiso, atrayendo a quien valore la estabilidad y los proyectos a futuro. Tu mayor compatibilidad del día es con Cáncer, signo que conecta con tu deseo de cuidar y construir hogar; juntos fluirán los planes y el apoyo mutuo, creando un vínculo cálido y seguro. Para Capricornio, los números de la suerte son 53, 79, 63 y 34; pueden servir para elegir fechas, tomar decisiones o intentar en juegos de azar. Capricornio, si la preocupación por los pequeños te estresa, cuida tu salud delegando: pide implicación a tu pareja y toma 10 minutos para respirar o caminar; así evitas sobrecargarte.