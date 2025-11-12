El Gobierno colombiano activó una nueva herramienta digital para que miles de hogares puedan conocer si tienen dinero disponible por un beneficio estatal clave.

El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) anunció la publicación del enlace oficial donde los hogares colombianos pueden consultar si tienen pagos disponibles por Devolución del IVA, el programa que devuelve parte del impuesto al valor agregado a las familias más vulnerables.

Este beneficio busca compensar el impacto del IVA en los hogares de bajos ingresos, reduciendo la desigualdad y garantizando que los recursos lleguen directamente a quienes más los necesitan. El cobro se realiza de forma segura, gratuita y sin intermediarios a través de canales oficiales del Gobierno nacional.

Cómo consultar el link oficial del Gobierno

El portal habilitado por Prosperidad Social para verificar los pagos es https://devolucioniva.prosperidadsocial.gov.co. Allí, los ciudadanos pueden ingresar su número de cédula para comprobar si son beneficiarios y si tienen un giro disponible.

El DPS recuerda que el trámite es personal y gratuito, y que ningún funcionario o tercero puede exigir dinero o documentos adicionales. Cualquier enlace fuera de los sitios institucionales debe considerarse fraudulento.

Devolución del IVA: este es el link para verificar si tiene pagos a cobrar en noviembre. (Imagen: archivo).

Qué muestra la consulta en línea

Al ingresar al portal y completar los datos requeridos, el sistema indica si el hogar se encuentra habilitado para el pago, la entidad bancaria asignada y la modalidad del cobro (bancarizado o por giro).

Los listados se actualizan de manera periódica, y cada beneficiario puede verificar el estado del pago las 24 horas del día.

En qué bancos y canales se paga

Los pagos de la Devolución del IVA se efectúan a través de las siguientes entidades:

Banco Agrario de Colombia

Movii

Otros corresponsales bancarios autorizados

En caso de no contar con cuenta bancaria, el DPS habilita giros presenciales que se reclaman con cédula original en los puntos de pago designados.

Guía rápida para consultar paso a paso