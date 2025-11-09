La Devolución del IVA es uno de los programas sociales más esperados por los ciudadanos de Colombia y seguirá siendo implementado en 2025. Por esta razón, el Departamento de Prosperidad Social (DPS) ha proporcionado el enlace oficial para consultar las fechas de pago de este beneficio.

Este programa consiste en un reembolso del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en todas las compras cotidianas, dirigido a la población más vulnerable y de escasos recursos del país. Para poder acceder a este beneficio, es necesario estar registrado en el sistema Sisbén IV, que clasifica a los ciudadanos según sus niveles de ingresos.

A pesar de que el Poder Ejecutivo ha implementado un significativo recorte de subsidios en 2025 con el fin de reducir el gasto público y reorganizar sectores clave de la economía colombiana, se han mantenido este año las asistencias económicas esenciales, como Renta Ciudadana y Devolución del IVA.

Consulta las fechas de pago de la devolución del IVA

El enlace para consultar las fechas de pago te dirige a la página del Departamento de Prosperidad Social (DPS): https://www.prosperidadsocial.gov.co/. En este sitio, podrás acceder a toda la información actualizada sobre el subsidio en la sección denominada “Devolución del IVA”.

Es fundamental señalar que, además de la página oficial del organismo encargado de gestionar los recursos de la Devolución del IVA, es recomendable seguir las cuentas oficiales de las autoridades colombianas, incluyendo al director del DPS y al presidente de Colombia, Gustavo Petro.

El Gobierno, en numerosas ocasiones, no proporciona el calendario de pagos del mes con antelación, lo que implica que los giros podrían habilitarse de manera repentina. Por esta razón, es esencial que permanezcas atento a todas las actualizaciones en tu entidad bancaria si te encuentras en la lista de beneficiarios bancarizados.

Devolución del IVA en qué casos se paga

Efectivamente, las fechas de cobro de la Devolución del IVA aún no han sido publicadas, sin embargo, se prevé que el Gobierno realice los reembolsos a todos los beneficiarios durante la tercera semana de abril. Es fundamental que cumplas con todos los requisitos esenciales que el Departamento de Prosperidad Social (DPS) establece para poder acceder a los giros.