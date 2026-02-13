El dólar, una de las monedas más utilizadas en todo el mundo, es también motivo de disputa diplomático entre los países. En ese marco, países de Europa y de Asia restringieron -dentro de una tendencia global a la desdolarización- ciertas operaciones con el dólar. ¿De qué naciones se trata y por qué llevan a cabo la restricción? Varios países limitan las operaciones en dólares por razones geopolíticas, incluida la presión de Estados Unidos o sanciones internacionales. Otros gobiernos han emprendido procesos de “desdolarización” para reducir la dependencia del dólar estadounidense y fortalecer su moneda local, una tendencia que ha crecido en los últimos años en Eurasia y Medio Oriente En varios casos, los países impulsan la desdolarización para reforzar su soberanía monetaria y reducir la influencia financiera de Washington. Algunos, como Rusia y China, han promovido acuerdos bilaterales y mercados alternativos en otras divisas como el rublo o el yuan, especialmente tras sanciones económicas occidentales Muchos países de Asia y de Europa han reducido el uso del dólar en transacciones específicas, aunque no lo han prohibido por completo. Al diversificar sus monedas de transacción, buscan minimizar la dependencia del dólar y, en algunos casos, limitar la influencia financiera estadounidense en su economía. En este marco, los países que restringen el dólar para ciertas transacciones son los siguientes: Europa/Eurasia: varios países europeos y de la región postsoviética han adoptado políticas para reducir la dependencia del dólar, especialmente tras sanciones económicas a Rusia desde 2022. Esta tendencia se observa más en acuerdos bilaterales que en decisiones formales del organismo Comunidad de Estados Independientes (CEI). En febrero de 2026, el tipo de cambio del dólar estadounidense (USD) frente a otras monedas clave refleja la dinámica de los mercados globales. En la zona euro, 1 euro (EUR) equivale aproximadamente a 1,1874 dólares estadounidenses, según las tasas de referencia publicadas el 13 de febrero de 2026. Por su parte, en Asia el dólar cotiza cerca de 6,91 yuanes chinos (CNY), lo que muestra cómo varían las referencias cambiarias según el par de monedas y los movimientos del mercado internacional.