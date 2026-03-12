Los procesos de herencia en Colombia suelen convertirse en uno de los momentos más sensibles para muchas familias. Cuando una persona fallece, la distribución de sus bienes debe realizarse siguiendo las reglas establecidas por la ley o las disposiciones que haya dejado en un testamento. Sin embargo, existen situaciones que pueden alterar el listado inicial de beneficiarios. En algunos casos, los herederos legales pueden cambiar durante el proceso de sucesión, especialmente cuando alguno de los beneficiarios fallece antes de que se complete el reparto del patrimonio. Este escenario, que suele generar confusión entre los familiares, está contemplado en el Código Civil colombiano, el cual define cómo deben actuar los jueces o notarios cuando ocurre este tipo de situaciones dentro de un proceso sucesorio. Cuando una persona con derecho a recibir parte de una herencia muere antes de que se complete la distribución de los bienes, la legislación colombiana establece un mecanismo para garantizar que su parte no se pierda. El abogado Jackson Peláez explicó en una respuesta divulgada por RedMás que en estos casos deben participar los descendientes del heredero fallecido. Según indicó el jurista: “Recordemos que en Colombia los hijos entran a representar los derechos herenciales del padre o la madre que fallecieron. Hay que incluirlos en la sucesión y darles su parte”. Las normas que regulan estos procesos se encuentran principalmente en los artículos 1041 y 1042 del Código Civil: Este mecanismo busca evitar que la porción de patrimonio que correspondía a un familiar desaparezca del reparto legal. La legislación colombiana también determina la forma en que se deben repartir los bienes cuando intervienen nuevos herederos por representación: Estas reglas permiten reorganizar el reparto del patrimonio cuando cambia la situación de alguno de los beneficiarios durante el proceso de sucesión, lo que puede modificar el listado final de personas que reciben los bienes.