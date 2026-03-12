Más de un millón de personas y empresas fueron incluidas en el Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME) que publicó la Contaduría General de la Nación en 2025, una medida correspondiente al año pasado y construida con información de deudas que, al corte de noviembre de 2024, no habían sido saldadas. El primer boletín del 2025 recopila los reportes enviados por más de dos mil entidades públicas y refleja obligaciones pendientes a favor del Estado por un total de $148.636,4 miles de millones de pesos, correspondientes a 1.185.729 deudores, según informó oficialmente la Contaduría. De acuerdo con la entidad, en comparación con el último boletín de 2024 se registró en ese entonces una disminución en el monto total de las deudas morosas, aunque hubo un aumento de 17.467 personas en el número de deudores reportados. El Boletín de Deudores Morosos del Estado se emite dos veces al año y tiene como objetivo servir de herramienta para la gestión administrativa y contable de las entidades públicas, incluyendo procesos de recaudo, cruces de cuentas y definición de políticas de cobro. Según lo establecido en la Ley 901 de 2004, pueden aparecer en el boletín las personas naturales o jurídicas que mantengan deudas con entidades estatales que cumplan con las siguientes condiciones: En muchos casos, el reporte se origina por impuestos no pagados a tiempo, como el predial, el vehicular o el ICA, así como por acuerdos de pago incumplidos. El consolidado del boletín muestra que las entidades que más obligaciones morosas reportaron fueron el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Central de Inversiones S.A., el Distrito de Bogotá y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Del total de deudores incluidos en el boletín de 2025, 977.754 corresponden a personas naturales y 207.975 a personas jurídicas.