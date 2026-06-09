Las autoridades han actualizado los parámetros que restringen los embargos sobre cuentas bancarias y billeteras virtuales. (Fuente: Edición propia)

Las normas establecidas por el Gobierno de Colombia y la Superintendencia Financiera han sido diseñadas para salvaguardar una porción de los fondos depositados en cuentas de ahorro y billeteras digitales ante eventuales órdenes de embargo. Las instituciones financieras están obligadas a adherirse a un monto de inembargabilidad, que prohíbe la retención total de los fondos pertenecientes a los individuos cuando reciben una notificación judicial.

El objetivo de esta medida es asegurar la subsistencia de los titulares de cuentas, evitando que, en caso de embargos, se vean privados de recursos esenciales para su vida cotidiana. La revisión de los límites se fundamenta en el índice anual promedio de precios para los trabajadores, tal como lo ha publicado el DANE.

¿Cuánto dinero es inembargable en cuentas bancarias, Nequi o Daviplata?

La Superintendencia Financiera ajustó los límites que estarán vigentes hasta el 30 de septiembre de 2026 en materia de embargos. La entidad determinó que si el saldo de una cuenta de ahorros en bancos del país es igual o inferior a $55.099.308, esos recursos no podrán ser objeto de embargo.

Es relevante recordar que este beneficio de inembargabilidad aplica únicamente a personas naturales; no procede para cuentas de empresas, personas jurídicas u otros tipos de titulares.

Gobierno de Colombia protege cuentas de ahorro y billeteras digitales ante embargos (foto: Shutterstock).

Guía de excepciones y límites esenciales

La Superintendencia ha señalado que existe un límite de inembargabilidad de $91.832.170 para la entrega directa, lo cual no requiere la realización de un proceso sucesorio. Este importe se aplica a los fondos que se encuentran depositados en cuentas de ahorro, cuentas corrientes, otros depósitos, CDT y cheques de gerencia, que podrán ser entregados sin mayores trámites al cónyuge sobreviviente, compañero o compañera permanente, herederos u otros beneficiarios establecidos por la legislación vigente.

Es importante resaltar que la normativa colombiana estipula que la inembargabilidad de las cuentas de ahorro no se aplica en el contexto del cumplimiento de las obligaciones alimentarias. En tales circunstancias, los saldos en cuestión pueden ser embargados sin considerar el monto disponible.

Gobierno de Colombia protege cuentas de ahorro de embargos judiciales (foto: Representación creada con IA).

Cómo calcular el embargo si tengo varias cuentas bancarias

La entidad precisó que no existe norma que limite la cantidad de cuentas de ahorro que pueden quedar cobijadas por una medida de embargo, por lo que la regla de sumar saldos se aplica sin restricción en el número de cuentas.

La Superintendencia aclaró que, cuando una persona tiene más de una cuenta de ahorros, para efectos del límite de inembargabilidad se deben sumar los saldos de todas las cuentas. El monto que exceda la suma total podrá ser sujeto de embargo.