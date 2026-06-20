Se elimina el desalojo y a los inquilinos se les permitirá permanecer un par de años más en el hogar. (Foto: Shutterstock)

La Ley 820 de 2003 regula los contratos de arrendamiento de vivienda en el contexto urbano colombiano y establece disposiciones que salvaguardan al inquilino contra desalojos inmediatos. Esta prórroga se aplica al término inicial del contrato y a sus eventuales extensiones, siempre que se cumplan con las condiciones contractuales claramente estipuladas.

Este marco legal tiene como objetivo generar un equilibrio entre arrendadores e inquilinos, proporcionando garantías que faciliten la resolución ordenada de conflictos, ajustándose a plazos establecidos.

De igual forma, esta legislación promueve la responsabilidad de ambas partes en el cumplimiento de los acuerdos estipulados en el contrato de arrendamiento.

Ley de Alquileres: cómo los inquilinos pueden quedarse hasta dos años extra

A pesar de que el contrato inicial se establezca por un año, la renovación automática puede llevarse a cabo anualmente, permitiendo que un inquilino puede residir legalmente en la propiedad durante dos, tres o más años consecutivos, sin necesidad de firmar nuevos contratos.

Esto proporciona mayor estabilidad a los arrendatarios, especialmente en un contexto donde la búsqueda de una nueva vivienda puede conllevar costos elevados, trámites complicados y requisitos adicionales de garantía.

Ley 820 de 2003: protección a inquilinos y estabilidad en contratos de arrendamiento en Colombia. (Foto: Freepik).

¿Pagar la deuda antes de la sentencia puede frenar el desalojo?

Para evitar situaciones legales y desalojos, es recomendable que las personas realicen los pagos pertinentes de manera puntual y adecuada. Mantenerse al corriente con las obligaciones contractuales no solo elude conflictos con los propietarios, sino que también garantiza estabilidad y seguridad en la vivienda durante la totalidad del periodo de alquiler.

En caso de incumplimiento, el arrendador tiene la facultad de demandar la restitución del inmueble. No obstante, la Ley 820 en su Artículo 22 establece que si el arrendatario salda la totalidad de la deuda antes de la sentencia, el juez concluiría el proceso y no emitiría la orden de restitución, lo que podría anular el desalojo.