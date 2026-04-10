En Colombia, el arrendamiento es el modelo de vivienda predominante en las ciudades, y una de las disputas más frecuentes al momento de terminar un contrato es determinar quién debe asumir el costo de pintar. Todo depende del tipo de deterioro, de lo pactado en el contrato y de lo que establece la normativa. Según informó El Tiempo, la Ley 820 de 2003, que regula los contratos de arrendamiento de vivienda urbana, fija las obligaciones básicas de arrendadores e inquilinos, pero no detalla específicamente quién debe pintar al terminar el contrato. Esa interpretación se complementa con el Código Civil, que establece una distinción clave entre el desgaste natural y los daños atribuibles al uso del arrendatario. La norma establece que el arrendatario debe devolver la propiedad en el mismo estado en que la recibió. Sin embargo, esto no implica una obligación automática de pintar en todos los casos. La responsabilidad recae sobre el inquilino cuando el deterioro no es producto del desgaste natural, sino de un uso que va más allá del legítimo. Manchas, rayones, golpes o daños visibles en las paredes atribuibles al uso cotidiano son ejemplos de lo que el Ministerio de Justicia y del Derecho denomina reparaciones locativas; arreglos necesarios para devolver el inmueble en condiciones. También debe pintar quien haya modificado el color de las paredes o aplicado texturas sin un acuerdo previo con el propietario. El arrendador no tiene derecho a exigir pintura cuando el daño es resultado del simple paso del tiempo. La pérdida de brillo por exposición a la luz solar, el envejecimiento progresivo de los materiales o cualquier deterioro por fuerza mayor o mala calidad de la construcción son cargas que debe asumir el propietario. El Ministerio de Justicia también señala que si el deterioro ocurre por causas ajenas al inquilino, como filtraciones estructurales o materiales deficientes, la obligación de reparación se traslada al arrendador. En estos casos, el inquilino no es responsable por no haber incurrido en descuido ni mal uso. La ley distingue tres tipos de intervenciones. Las reparaciones indispensables o necesarias son las que garantizan la habitabilidad del inmueble, como el cambio de tuberías con filtraciones, y corresponden al arrendador. Si el inquilino las realiza ante una urgencia y notifica oportunamente al propietario, tiene derecho a reembolso, siempre que demuestre que el daño no fue su responsabilidad. Las mejoras útiles, en cambio, son intervenciones que aumentan el valor del bien, como la instalación de puertas de materiales costosos. El arrendador no está obligado a pagarlas a menos que las haya autorizado expresamente. El inquilino puede llevarse esos materiales al finalizar el contrato, siempre que no cause daños a la estructura. En cualquier caso, la ley permite que las partes pacten condiciones distintas en el contrato, lo que puede modificar a quién le corresponde asumir cada tipo de reparación.