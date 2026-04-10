La DIAN alerta por un cambio clave en el proceso de pago de impuestos que podría generar errores costosos para los contribuyentes en Colombia. La modificación se centra en el Formulario 490, uno de los documentos más utilizados para el pago de obligaciones tributarias nacionales. El ajuste se da en el marco de la preparación para la temporada de impuestos 2026, en la que personas naturales y jurídicas deberán cumplir con sus declaraciones de renta y otros trámites obligatorios. La entidad advierte que cualquier descuido en el diligenciamiento puede derivar en sanciones o reprocesos. En este contexto, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales busca que los contribuyentes se mantengan informados sobre los cambios normativos y eviten errores que puedan afectar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. La DIAN incorporó tres nuevos conceptos dentro del instructivo del Formulario 490, con el objetivo de mejorar la identificación y liquidación de las obligaciones tributarias. Estos cambios buscan ordenar y unificar pagos relacionados con distintas responsabilidades fiscales. Los nuevos códigos incluyen la sanción por reporte de intercambio internacional de información, la contribución al Fondo Nacional de Parque Automotor de Carga y el impuesto al patrimonio para personas jurídicas, lo que implica una actualización relevante en el proceso de declaración. La modificación del Formulario 490 no responde a una decisión aislada, sino a cambios normativos establecidos en el marco del Decreto Legislativo 0173 de 2026. Esta normativa amplía los sujetos obligados al impuesto al patrimonio e introduce nuevas condiciones de pago. Además, el decreto establece ajustes en la periodicidad de algunos tributos, incluyendo pagos mensuales para la contribución al transporte de carga y periodos específicos para otros impuestos. El objetivo es mejorar la trazabilidad y distribución de los recursos recaudados. La DIAN advirtió que los errores al momento de completar el Formulario 490 pueden generar sanciones, multas y retrasos en los procesos tributarios. Esto incluye desde inconsistencias en los códigos hasta información incompleta o mal registrada. La entidad recordó que los contribuyentes deben prestar especial atención a las fechas y requisitos establecidos para la declaración de renta y demás obligaciones fiscales, con el fin de evitar inconvenientes y cumplir correctamente con la normativa vigente.