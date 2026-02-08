El presidente Gustavo Petro volvió a solicitar a la Corte Constitucional que levante la suspensión de la emergencia económica decretada para atender la crisis provocada por las intensas lluvias en el departamento de Córdoba, una de las regiones más afectadas por el actual fenómeno climático en Colombia. El pedido fue realizado a través de un mensaje público dirigido al magistrado Carlos Camargo, en el que el mandatario advirtió sobre el impacto económico y social que tendrá la emergencia, cuyo costo —según el Gobierno— ascendería a varios billones de pesos para restablecer las condiciones de vida de la población damnificada. Mientras el Ejecutivo insiste en la necesidad de contar con herramientas extraordinarias para responder a la crisis, desde sectores de la oposición cuestionan el mensaje del presidente y reclaman respeto por la autonomía de las instituciones, en un contexto marcado por una emergencia humanitaria que continúa agravándose. A través de su cuenta de X, el jefe de Estado envió un mensaje directo al magistrado Carlos Camargo, exdefensor del Pueblo, en el que le pidió apoyar el levantamiento de la suspensión de la emergencia económica. “Magistrado Camargo Assis, ambos nacimos en esta tierra. Le suplico, ayude a levantar la suspensión de la emergencia económica en la Corte Constitucional”, escribió Petro. El mandatario sostuvo que la magnitud de la crisis climática supera cualquier discusión política y exige una respuesta urgente del Estado. Según expresó, “ya no habla la política, habla la naturaleza y la codicia”, al advertir que la emergencia aún no ha terminado y que los daños seguirán aumentando si no se habilitan mecanismos excepcionales de financiación. De acuerdo con el presidente, la emergencia en Córdoba costará billones de pesos y la suspensión del decreto obliga al Gobierno a evaluar recortes presupuestarios de gran escala. Petro aseguró que las consecuencias de la decisión judicial implican “recortar el presupuesto en 16 billones” o trasladar recursos desde otras regiones del país. En ese sentido, advirtió que desviar fondos para financiar la recuperación de Córdoba podría generar nuevas crisis sociales. “Usted sabe que tendría que trasladar recursos para financiar la recuperación de Córdoba, lo que implicaría hambre en otra región”, afirmó el mandatario al referirse a los límites fiscales que enfrenta el Ejecutivo sin una declaratoria de emergencia vigente. Las declaraciones del presidente generaron reacciones desde la oposición. La senadora María Fernanda Cabal cuestionó el pedido y pidió respetar la independencia de la Corte Constitucional. “No se trata de suplicarle a un magistrado que haga lo que al presidente le parezca. Hay que respetar la autonomía de las ramas del poder público”, expresó. Mientras se intensifica el debate político, la emergencia humanitaria continúa. Las lluvias han dejado al menos 14 personas fallecidas, miles de viviendas destruidas y decenas de miles de familias afectadas, especialmente en Córdoba y Sucre. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres coordina operativos de asistencia, en un escenario en el que las autoridades advierten que las precipitaciones podrían extenderse durante los próximos días.