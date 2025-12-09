Las autoridades financieras anunciaron que durante diciembre se reforzarán los operativos de control y seguimiento. (Fuente: Freepik)

El Gobierno colombiano anunció que durante el mes de diciembre se podrían implementar medidas severas contra los ciudadanos que no respeten un requisito esencial estipulado en la normativa financiera.

Estas acciones comprenden el embargo de cuentas bancarias y la retención de salarios, una situación que ya ha comenzado a causar inquietud en varios sectores del país.

Según información de fuentes oficiales, la disposición busca asegurar el cumplimiento de obligaciones legales y prevenir la evasión de responsabilidades económicas.

El enfoque se centrará en aquellas personas que aparezcan en una lista específica de incumplidores que, a pesar de los avisos previos, no han regularizado su situación.

Cuentas bancarias que podrían ser cerradas

Las entidades financieras ya han advertido que las cuentas inactivas o que no cumplan con los reglamentos internos podrían ser cerradas de manera definitiva. Este proceso, que responde tanto a normativas gubernamentales como a políticas internas de los bancos, tiene como objetivo optimizar la gestión operativa y reducir los riesgos asociados a la falta de actividad en los productos financieros.

De acuerdo con especialistas en derecho bancario, cada institución define sus propios criterios sobre qué se considera “inactividad”. En algunos casos, basta con tres meses sin movimientos para que la cuenta sea catalogada como inactiva y, posteriormente, cerrada.

Motivos de embargos de cuentas y congelamientos de salarios

El Gobierno aclaró que la medida no es arbitraria. Existen situaciones concretas que pueden derivar en un embargo de cuentas o en la retención del salario, entre ellas:

Deudas tributarias pendientes con la DIAN.

tributarias pendientes con la DIAN. Procesos judiciales por incumplimiento de obligaciones financieras.

por incumplimiento de obligaciones financieras. Acumulación de cuotas vencidas en créditos hipotecarios, de consumo o tarjetas de crédito.

vencidas en créditos hipotecarios, de consumo o tarjetas de crédito. Inactividad prolongada en cuentas bancarias sin justificación.

La finalidad de la normativa es presionar a los deudores para que regularicen su situación antes de llegar a instancias judiciales más rigurosas.

Cómo mantener activa una cuenta bancaria y evitar sanciones

Los expertos recomiendan adoptar medidas preventivas para evitar el embargo de cuentas bancarias en Colombia. Algunas acciones clave incluyen:

Realizar al menos una operación cada tres meses (depósito, transferencia o retiro).

cada tres meses (depósito, transferencia o retiro). Mantener actualizada la información personal en la entidad financiera.

en la entidad financiera. Cumplir oportunamente con las obligaciones tributarias y los créditos bancarios.

y los créditos bancarios. Revisar de forma periódica los estados de cuenta para identificar posibles alertas o reportes.

En caso de que la cuenta haya sido cerrada, los bancos pueden ofrecer opciones de reactivación o la apertura de una nueva, siempre cumplimiento con los requisitos establecidos.

Quienes no cumplan con esta única condición verán cómo su salario queda bajo control del Estado y las entidades financieras (Fuente: archivo).

Qué hacer si ya embargaron la cuenta bancaria

Si una persona ya se encuentra ante el embargo de su cuenta bancaria o el congelamiento de su salario, lo más aconsejable es contactar de inmediato a la entidad financiera y a un abogado experto en derecho financiero.

Según el caso, es posible gestionar un plan de pago, establecer acuerdos extrajudiciales o solicitar la reactivación de los servicios una vez se haya normalizado la situación.