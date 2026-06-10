Confirmado | El Gobierno incautará cuentas bancarias y bienes de todos los ciudadanos que pospusieron este trámite.

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De acuerdo con la normativa tributaria colombiana, los contribuyentes que mantengan deudas tributarias pendientes pueden enfrentar medidas de cobro contempladas en la ley. Entre ellas se encuentran los embargos de cuentas bancarias y bienes, siempre que se cumplan las condiciones previstas dentro del proceso de cobro coactivo establecido en el Estatuto Tributario.

Estas actuaciones no se aplican de manera automática. El procedimiento puede avanzar cuando existen obligaciones tributarias exigibles y el contribuyente no atiende las notificaciones, requerimientos o mandamientos de pago emitidos por la autoridad fiscal dentro de los plazos establecidos.

Muchos ciudadanos y empresas desconocen que ignorar las comunicaciones oficiales relacionadas con deudas tributarias puede derivar en procedimientos de cobro más estrictos. Por ese motivo, la DIAN recomienda mantener actualizados los datos de contacto y atender oportunamente cualquier actuación administrativa relacionada con obligaciones fiscales.

Atención: quiénes pueden enfrentar embargos por deudas tributarias

La DIAN ha explicado que las medidas cautelares pueden aplicarse a personas y empresas que tengan impuestos, intereses o sanciones ejecutoriadas y que no hayan regularizado su situación tributaria. Estas herramientas forman parte de los mecanismos previstos por la ley para recuperar obligaciones pendientes a favor del Estado.

Entre los bienes y recursos que pueden ser objeto de embargo se encuentran las cuentas bancarias, los vehículos y los inmuebles. En el caso de los salarios, el embargo solo procede dentro de los límites y condiciones establecidos por la legislación colombiana.

Gobierno de Colombia protege cuentas de ahorro de embargos judiciales (foto: archivo). Representación con IA generada por EC Colombia

La normativa también contempla diferentes etapas procesales y mecanismos de defensa para los contribuyentes. Por ello, las medidas de cobro coactivo se desarrollan dentro de un procedimiento formal regulado por las disposiciones tributarias vigentes.

Qué recomienda la DIAN para evitar procesos de embargo

De acuerdo con las orientaciones difundidas por la entidad, los contribuyentes De acuerdo con la normativa tributaria colombiana, los contribuyentes que mantengan deudas tributarias pendientes pueden enfrentar medidas de cobro contempladas en la ley. Entre ellas se encuentran los embargos de cuentas bancarias y bienes, siempre que se cumplan las condiciones previstas dentro del proceso de cobro coactivo establecido en el Estatuto Tributario.

Estas actuaciones no se aplican de manera automática. El procedimiento puede avanzar cuando existen obligaciones tributarias exigibles y el contribuyente no atiende las notificaciones, requerimientos o mandamientos de pago emitidos por la autoridad fiscal dentro de los plazos establecidos.

Muchos ciudadanos y empresas desconocen que ignorar las comunicaciones oficiales relacionadas con deudas tributarias puede derivar en procedimientos de cobro más estrictos. Por ese motivo, la DIAN recomienda mantener actualizados los datos de contacto y atender oportunamente cualquier actuación administrativa relacionada con obligaciones fiscales.

Atención: quiénes pueden enfrentar embargos por deudas tributarias

La DIAN ha explicado que las medidas cautelares pueden aplicarse a personas y empresas que tengan impuestos, intereses o sanciones ejecutoriadas y que no hayan regularizado su situación tributaria. Estas herramientas forman parte de los mecanismos previstos por la ley para recuperar obligaciones pendientes a favor del Estado.

Entre los bienes y recursos que pueden ser objeto de embargo se encuentran las cuentas bancarias, los vehículos y los inmuebles. En el caso de los salarios, el embargo solo procede dentro de los límites y condiciones establecidos por la legislación colombiana.

La normativa también contempla diferentes etapas procesales y mecanismos de defensa para los contribuyentes. Por ello, las medidas de cobro coactivo se desarrollan dentro de un procedimiento formal regulado por las disposiciones tributarias vigentes.

Qué recomienda la DIAN para evitar procesos de embargo

De acuerdo con las orientaciones difundidas por la entidad, los contribuyentes pueden adoptar diversas acciones para prevenir que una deuda avance hacia etapas de cobro más severas:

Mantener actualizado el RUT y los datos de contacto.

Responder oportunamente a las notificaciones y mandamientos de pago.

Solicitar acuerdos de pago cuando no sea posible cancelar la obligación de manera inmediata.

Conservar soportes y radicados de los trámites realizados ante la DIAN.

La entidad también ha señalado que los contribuyentes con obligaciones pendientes pueden acceder a mecanismos de normalización o acuerdos de pago para regularizar su situación y evitar que el proceso continúe hacia medidas cautelares sobre sus bienes o recursos financieros. que una deuda avance hacia etapas de cobro más severas:

Mantener actualizado el RUT y los datos de contacto.

Responder oportunamente a las notificaciones y mandamientos de pago.

Solicitar acuerdos de pago cuando no sea posible cancelar la obligación de manera inmediata.

Conservar soportes y radicados de los trámites realizados ante la DIAN.

La entidad también ha señalado que los contribuyentes con obligaciones pendientes pueden acceder a mecanismos de normalización o acuerdos de pago para regularizar su situación y evitar que el proceso continúe hacia medidas cautelares sobre sus bienes o recursos financieros.